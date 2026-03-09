Новосибирские фермеры получат компенсацию за изъятый из-за бешенства скот

Как сообщала КП-Новосибирск, в области с начала 2026 года обнаружили 42 очага опасных заболеваний скота. Их выявили в нескольких районах: Ордынском, Краснозерском, Барабинском, Тогучинском и Новосибирском. Ограничения ввели с 5 марта.