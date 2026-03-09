Ричмонд
Новосибирские фермеры получат компенсацию за изъятый из-за бешенства скот

Жителей просят отнестись к ситуации с пониманием.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области продолжают изымать скот у фермеров из-за вспышки пастереллеза и бешенства в нескольких районах. Сельхозпроизводителям обещают компенсировать убытки. Об этом сообщило РИА Новости.

Как отметили в сообщении, изъятые животные подлежат уничтожению. Жителей просят с пониманием отнестись к ситуации, а также ставить вакцины домашним животным.

— Гражданам в обязательном порядке будет выплачена компенсация, это предусмотрено законодательством. Угрозы для жизни и здоровья людей нет, — сообщили представители Минсельхоза региона.

Как сообщала КП-Новосибирск, в области с начала 2026 года обнаружили 42 очага опасных заболеваний скота. Их выявили в нескольких районах: Ордынском, Краснозерском, Барабинском, Тогучинском и Новосибирском. Ограничения ввели с 5 марта.