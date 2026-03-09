В Башкирии двое мужчин ночью застряли на дороге

Инцидент произошел прошлой ночью в Баймакском районе. Двое мужчин застряли на автомобиле. На помощь к ним оперативно выехали спасатели госкомитета РБ по ЧС.
Спасатели эвакуировали мужчин до города Сибая, медицинская помощь им не потребовалась.
«Дорогие жители и гости республики, будьте аккуратнее на дорогах, а также особенно бдительны при дальних поездках. При возникновении экстренных ситуаций звоните по номеру 112», — предупредили жителей республики в экстренных службах.
Напомним, прошлой ночью температура воздуха местами по республике опускалась до −27°.