В СК предупредили об уголовной ответственности за дропперство

МОСКВА, 9 марта. /ТАСС/. Участие в незаконном обороте средств платежей уголовно наказуемо. Об этом подросткам напомнили в пресс-службе Следственного комитета России.
«СК России напоминает несовершеннолетним об уголовной ответственности за неправомерный оборот средств платежей», — сказали в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что в последнее время в молодежной среде распространяется так называемое дропперство. Дроппер — это человек, которого преступники используют для перемещения и перевода денег, добытых незаконным путем. Чаще всего это деньги, полученные в результате кибермошенничества, продажи наркотиков или совершения других тяжких преступлений.
«Вербовщики сознательно привлекают молодых людей, используя их доверчивость и наивность. Подросткам предлагают высокий и быстрый заработок за “простые” действия: снять наличные с банковской карты, перевести денежные средства через терминал, передать купюры третьему лицу. Также преступники зачастую предлагают оформить на себя банковские карты и продать их за вознаграждение. Опасность заключается в том, что в случае, если такие карты использовались для совершения преступлений, их продавец становится фигурантом уголовного дела», — сказали в пресс-службе.
В СК добавили, что вовлечение подростков в такую деятельность происходит под сильным психологическим воздействием и чаще всего преподносится как игра, как работа с криптовалютой или как способ подзаработать. В большинстве случаев вербовка происходит через закрытые чаты, мессенджеры и социальные сети, что создает у подростка ложное чувство безопасности и безнаказанности. После первого правонарушения, совершенного под влиянием преступников, подростка могут шантажировать, угрожая рассказать родителям или передать информацию в правоохранительные органы, тем самым вынуждая его продолжать преступную деятельность.
Администрирование sim-боксов
В ведомстве рассказали, что существует и другая тревожная тенденция последнего времени — администрирование так называемых sim-боксов. Анонимные кураторы предлагают молодым людям несложную работу, заключающуюся в замене sim-карты в специальном устройстве. Это позволяет преступникам из-за рубежа использовать российские абонентские номера для совершения преступлений. В прошлом году в Уголовный кодекс России ввели несколько новых статей, которые предусматривают серьезное наказание за подобные преступления в виде лишения свободы на срок до шести лет.
«Следственный комитет призывает несовершеннолетних помнить: никакие “легкие деньги” не стоят вашего будущего. Если вам предлагают подобный “заработок” — это ловушка. Ваша анонимность — иллюзия. Все операции легко отслеживаются, а каждый ваш шаг фиксируется. Откажитесь сразу от подозрительного предложения, прекратите любые контакты и сообщите взрослым», — добавили в пресс-службе.
В ведомстве также обратились к родителям с напоминанием о необходимости быть более бдительными по отношению к своим детям. «Обращайте внимание на внезапное появление у ребенка дорогих вещей, наличных денег, частые и скрытные разговоры по телефону, нервозность и повышенную агрессию. Помните, что возмещение материального ущерба, причиненного вашим ребенком в результате преступления, будет возложено именно на вас. Проводите разъяснительные беседы. Объясняйте своим детям, что даже одно необдуманное действие может полностью сломать их жизнь», — сказали в СК.