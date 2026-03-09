В СК предупредили об уголовной ответственности за дропперство

В СК добавили, что вовлечение подростков в такую деятельность происходит под сильным психологическим воздействием и чаще всего преподносится как игра, как работа с криптовалютой или как способ подзаработать. В большинстве случаев вербовка происходит через закрытые чаты, мессенджеры и социальные сети, что создает у подростка ложное чувство безопасности и безнаказанности. После первого правонарушения, совершенного под влиянием преступников, подростка могут шантажировать, угрожая рассказать родителям или передать информацию в правоохранительные органы, тем самым вынуждая его продолжать преступную деятельность.