В Краснодаре неизвестный повредил полтора десятка автомобилей

По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 7 марта. Жители дома обнаружили на автомобилях вмятины и другие повреждения, после чего некоторые из них опубликовали записи с камер видеонаблюдения в социальных сетях. На кадрах заметно, как молодой мужчина подходит к припаркованным машинам и с силой бьет по ним ногой. После этого он перемещается к другим автомобилям и повторяет те же действия.