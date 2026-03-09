В Краснодаре неизвестный повредил полтора десятка автомобилей

В Краснодаре правоохранительные органы начали проверку после сообщений о повреждении автомобилей на парковке жилого комплекса «Фонтаны». Владельцы машин обратились в дежурную часть отдела полиции Центрального округа городского управления МВД, рассказав о следах вандализма на своих транспортных средствах.
По предварительным данным, инцидент произошел в ночь на 7 марта. Жители дома обнаружили на автомобилях вмятины и другие повреждения, после чего некоторые из них опубликовали записи с камер видеонаблюдения в социальных сетях. На кадрах заметно, как молодой мужчина подходит к припаркованным машинам и с силой бьет по ним ногой. После этого он перемещается к другим автомобилям и повторяет те же действия.
Позднее владельцы пострадавших транспортных средств осмотрели машины и зафиксировали многочисленные повреждения — вмятины на капотах, дверях и других элементах кузова. По их подсчетам, за ночь пострадало около 15 автомобилей, припаркованных возле жилого комплекса.
После получения заявлений полиция начала проверку всех обстоятельств произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов изучают записи камер видеонаблюдения, устанавливают личность мужчины, попавшего на видео, а также уточняют точное количество искореженных автомобилей и размер причиненного ущерба, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Краснодару.