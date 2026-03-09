Более 5 килограммов наркотиков-вещдоков уничтожили в Южноуральске

Сотрудники отдела полиции в Южноуральске уничтожили крупную партию наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
Изъятые вещества — конопля, героин, а также синтетические наркотики, прошли как вещественные доказательства по 11 уголовным и административным делам. Общая масса уничтоженных веществ превысила пять килограммов.
Сожгли вещдоки в специальной печи в присутствии комиссии после того, как суды вынесли решения по делам: виновные привлечены к ответственности, включая штрафы и лишение свободы. Все действия проведены в рамках действующего законодательства.