Более 5 килограммов наркотиков-вещдоков уничтожили в Южноуральске

Процедура уничтожения проведена в присутствии специально созданной комиссии.

Источник: ГУ МВД России по Челябинской области

Сотрудники отдела полиции в Южноуральске уничтожили крупную партию наркотических средств, изъятых из незаконного оборота. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

Изъятые вещества — конопля, героин, а также синтетические наркотики, прошли как вещественные доказательства по 11 уголовным и административным делам. Общая масса уничтоженных веществ превысила пять килограммов.

Сожгли вещдоки в специальной печи в присутствии комиссии после того, как суды вынесли решения по делам: виновные привлечены к ответственности, включая штрафы и лишение свободы. Все действия проведены в рамках действующего законодательства.