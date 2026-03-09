В Красноярском районе произошло ДТП с участием Москвича и КамАЗа

В Красноярском районе 8 марта в 5:10 на 1034,7 км а/д М-5 «Урал» 58-летняя женщина за рулем Москвича двигалась со стороны Самары в сторону Уфы. По дороге женщина нарушила правило расположения автомобиля на проезжей части и наехала на припаркованный КамАЗ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области: