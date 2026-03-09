Ричмонд
Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Челябинской области

Все произошло в Карталинском районе 8 марта.

Источник: dostup1.ru

Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Поступило сообщение от очевидца о том, что на дороге Некрасовка — Варшавка автомобиль съехал с дороги в кювет. На место происшествия прибыли спасатели Локомотивного ПСО. По информации сотрудников скорой медицинской помощи, у мужчины-водителя произошел сердечный приступ», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.

Спасатели Локомотивного отряда деблокировали тело из автомобиля и передали его полицейским.

«Управление автомобилем требует хорошего самочувствия и концентрации. При признаках недомогания следует отказаться от поездки или остановиться в безопасном месте», — говорят специалисты.