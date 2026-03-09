Сердечный приступ у водителя стал причиной ДТП в Челябинской области

«Поступило сообщение от очевидца о том, что на дороге Некрасовка — Варшавка автомобиль съехал с дороги в кювет. На место происшествия прибыли спасатели Локомотивного ПСО. По информации сотрудников скорой медицинской помощи, у мужчины-водителя произошел сердечный приступ», — рассказали в Поисково-спасательной службе региона.