Опасный индийский гангстер прятался в Молдове от правосудия: Как находящегося в международном розыске преступника, на счету которого семь убийств, пропустили в нашу страну

Лидер преступной группировки из Пенджаба находился в международном розыске Интерпола за совершение более 20 тяжких преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В пункте пропуска Паланка при попытке попасть в Украину задержан 28-летний Амритпал Сингх (Амрит Далам). Лидер преступной группировки из Пенджаба находился в международном розыске Интерпола за совершение более 20 тяжких преступлений, включая семь убийств.

Сингх скрывался в Шардже и Турции, после чего прибыл в Молдову. По данным следствия, он планировал затеряться на территории Украины, надеясь, что из-за войны останется незамеченным. Индийские власти уже запустили процедуру экстрадиции, чтобы предать его суду.

Как ему вообще удалось столько территорий пересечь, чтобы дойти до Молдовы? Даже как-то удивительно, что его нашли именно у нас. Это всё — плюс закрытых границ.

