В Башкирии пьяная женщина за рулем BMW пыталась скрыться от полиции

В ночь с 8 на 9 марта в селе Архангельское бдительный гражданин сообщил на «телефон доверия» МВД, что по центру на белой BMW едет нетрезвая автоледи. Прибывшие на место инспекторы заметили машину на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина, но водитель проигнорировала требование остановиться и попыталась уехать.
После недолгого преследования на улице Пушкина 30-летнюю женщину задержали. От неё исходил резкий запах алкоголя, но от освидетельствования на месте и в больнице она отказалась. Сначала пыталась хихикать и переводила все в шутку, а потом заявила, что ее дома ждут маленькие дети и ей некогда. На нарушительницу составили протоколы за невыполнение требования остановиться и отказ от медосвидетельствования. Автомобиль отправили на штрафстоянку.