В Башкирии пьяная женщина за рулем BMW пыталась скрыться от полиции

После недолгого преследования на улице Пушкина 30-летнюю женщину задержали. От неё исходил резкий запах алкоголя, но от освидетельствования на месте и в больнице она отказалась. Сначала пыталась хихикать и переводила все в шутку, а потом заявила, что ее дома ждут маленькие дети и ей некогда. На нарушительницу составили протоколы за невыполнение требования остановиться и отказ от медосвидетельствования. Автомобиль отправили на штрафстоянку.