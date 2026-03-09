Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии пьяная женщина за рулем BMW пыталась скрыться от полиции

Она отказалась от освидетельствования.

Источник: ГИБДД по РБ

В ночь с 8 на 9 марта в селе Архангельское бдительный гражданин сообщил на «телефон доверия» МВД, что по центру на белой BMW едет нетрезвая автоледи. Прибывшие на место инспекторы заметили машину на перекрестке улиц Карла Маркса и Ленина, но водитель проигнорировала требование остановиться и попыталась уехать.

После недолгого преследования на улице Пушкина 30-летнюю женщину задержали. От неё исходил резкий запах алкоголя, но от освидетельствования на месте и в больнице она отказалась. Сначала пыталась хихикать и переводила все в шутку, а потом заявила, что ее дома ждут маленькие дети и ей некогда. На нарушительницу составили протоколы за невыполнение требования остановиться и отказ от медосвидетельствования. Автомобиль отправили на штрафстоянку.