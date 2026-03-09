Тело провалившегося под лед волжанина обнаружили у СНТ «Химик»

Масштабная операция спасателей по поискам 30-летнего жителя Волжского завершилась — водолазы обнаружили тело мужчины.
Трагическое происшествие случилось еще 3 марта. Очевидцы увидели, как неизвестный им человек ушел под лед на реке Волге. Свидетели случившегося позвонили в полицию, правоохранители обратились в региональную Службу спасения.
«По заявке УМВД по Волжскому силы и средства водолазной службы начали поисковые работы в акватории Волги, в районе СНТ “Химик”. Однако они осложняются неблагоприятными погодными и гидрологическими условиями», — поясняли в Аварийно-спасательной службе Волгоградской области.
Поиски продолжались на протяжении нескольких дней. Накануне, 8 марта, они были остановлены.
«Тело погибшего обнаружено 8 марта, поднято с грунта и передано сотрудникам органов внутренних дел», — подтверждают в Службе спасения.
Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что тело пропавшего отца и мужа Алексея Слащева обнаружил случайный прохожий.