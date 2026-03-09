8 марта в Иркутской области задержали 51 пьяного водителя

Полицейские напоминают, что за вождение в пьяном виде или отказ от освидетельствования нарушителям грозит административный штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на 1,5−2 года. А за повторное вождение в нетрезвом виде виновному грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей и запрет на занятие определенных должностей или видов деятельности на срок до трех лет. Также могут быть назначены обязательные или принудительные работы, а также лишение свободы на срок до двух лет.