Собака помогла закрыть наркопритон в Волжском

Оперуполномоченный отделения по контролю за оборотом наркотиков выдал задержанному постановление о направлении на освидетельствование, от которого он отказался. Впоследствии суд, за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он употребил наркотические средства, назначил ему наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.