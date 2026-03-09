Ричмонд
В школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за непогоды

Занятия в начальной школе отменены в Петропавловске-Камчатском из-за циклона.

Источник: © РИА Новости

П. -КАМЧАТСКИЙ, 9 мар — РИА Новости. Из-за непогоды во вторник для учеников младших классов школ Петропавловска-Камчатского обеих смен отменены занятия, сообщили в управлении образования администрации краевого центра.

«Внимание! Отмена занятий для учащихся начальной школы. В связи с неблагоприятными погодными условиями завтра, 10 марта, учебные занятия в школах Петропавловска-Камчатского в обеих сменах отменяются с первого по четвертый класс включительно», — проинформировало управление в Telegram.

Для учащихся средних и старших классов занятия проводятся в обычном режиме. Родителей просят следить за официальными сообщениями от школ и городского управления образования.

По данным Камчатского УГМС, в понедельник Петропавловск-Камчатский находится под влиянием циклона. В городе идут осадки, скорость ветра достигает 23 метров в секунду. Согласно прогнозу, непогода в городе сохранится и во вторник.