Столичный школьник попал в больницу после нескольких затяжек вейпом

Правоохранители установили, что 14-летний школьник находился с приятелями в одном из торговых центров Минска. В какой-то момент мальчик начал странно себя вести: он не мог внятно выражать мысли, не ориентировался в пространстве, не знал, как добраться до дома. Охранники ТЦ позвонили его матери. Она забрала сына домой и вызвала бригаду «скорой помощи».