Столичный школьник попал в больницу после нескольких затяжек вейпом

Правоохранители установили, что 14-летний школьник находился с приятелями в одном из торговых центров Минска. В какой-то момент мальчик начал странно себя вести: он не мог внятно выражать мысли, не ориентировался в пространстве, не знал, как добраться до дома. Охранники ТЦ позвонили его матери. Она забрала сына домой и вызвала бригаду «скорой помощи».
Приехавшие по вызову медики госпитализировали мальчика с острым отравлением неизвестным веществом.
Позже выяснилось, что школьник находился в торговом центре с друзьями, которые в какой-то момент предложили ему покурить вейп. После нескольких затяжек самочувствие подростка резко ухудшилось.
«Мальчик стал вести себя странно: не мог внятно выражать свои мысли, не знал, как доехать к месту жительства», — рассказал заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.
Он уточнил, что в настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку. Необходимо установить все обстоятельства инцидента.
В ГУВД Мингорисполкома в очередной раз призвали родителей интересоваться досугом своих несовершеннолетних детей, их увлечениями и кругом общения. Также правоохранители порекомендовали рассказывать детям о вреде курения, в том числе вейпов.