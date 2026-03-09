Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Столичный школьник попал в больницу после нескольких затяжек вейпом

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Минский подросток попал в больницу с острым отравлением неизвестным веществом после того, как друзья угостили его вейпом, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik.by

Правоохранители установили, что 14-летний школьник находился с приятелями в одном из торговых центров Минска. В какой-то момент мальчик начал странно себя вести: он не мог внятно выражать мысли, не ориентировался в пространстве, не знал, как добраться до дома. Охранники ТЦ позвонили его матери. Она забрала сына домой и вызвала бригаду «скорой помощи».

Приехавшие по вызову медики госпитализировали мальчика с острым отравлением неизвестным веществом.

Позже выяснилось, что школьник находился в торговом центре с друзьями, которые в какой-то момент предложили ему покурить вейп. После нескольких затяжек самочувствие подростка резко ухудшилось.

«Мальчик стал вести себя странно: не мог внятно выражать свои мысли, не знал, как доехать к месту жительства», — рассказал заместитель начальника отдела профилактики УОПП ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.

Он уточнил, что в настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку. Необходимо установить все обстоятельства инцидента.

В ГУВД Мингорисполкома в очередной раз призвали родителей интересоваться досугом своих несовершеннолетних детей, их увлечениями и кругом общения. Также правоохранители порекомендовали рассказывать детям о вреде курения, в том числе вейпов.