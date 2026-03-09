В Абзаково разыскивают лыжника, который на скорости снес девушку на трассе

По данным администрации, инцидент произошел в 100 метрах от турникетов на глазах у спасателей. Мужчина собрал инвентарь и скрылся, не оказав помощи и не вызвав спасателей. Пока к девушке спешила помощь, он скрылся на белой Kia Rio. Сотрудники курорта обратились в полицию и призывают жителей Башкирии, если они стали свидетелями этого инцидента, связаться с администрацией.