Число погибших при взрыве газа на севере Казахстана выросло до 11

В ночь на 27 февраля в кафе «Центр плова» в городе Щучинске, пристроенном к пятиэтажному жилому дому, произошел взрыв газа с последующим пожаром. В результате ЧП на месте погибли семь человек, в том числе 16-летняя девушка. Пострадали 28 человек, из них 13 госпитализировали, восьмерых после оказания медпомощи отпустили домой. В начале марта в больнице скончались двое человек, получивших сильные ожоги — число жертв трагедии возросло до девяти. По факту пожара в кафе возбудили уголовное дело. Владельца заведения задержали на два месяца.