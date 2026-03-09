Снес и сбежал, даже не попытавшись помочь: на башкирском курорте после столкновения с лыжником пострадала девушка

В горнолыжном центре «Абзаково» в Башкирии мужчина на лыжах снес девушку и сбежал. Пострадавшая получила серьезные травмы — ей потребовалась операция. Инцидент произошел вечером 3 марта. Об этом сообщила администрация комплекса.
— Около 19:50 на пятой трассе мужчина в красной куртке и белом шлеме на полном ходу сбил девушку, которая ехала ниже по склону. Удар был такой силы, что пострадавшую госпитализировали и прооперировали. По словам очевидцев, столкновение случилось в 100 метрах от турникетов подъемников, прямо на глазах у спасателей, — передали в «Абзаково».
После случившегося мужчина просто собрал инвентарь и уехал, не попытавшись помочь девушке. Он спустился к своей Kia Rio и покинул курорт. Его личность уже установлена — это 33-летний житель Оренбурга.
Администрация «Абзаково» подала заявление в полицию и просит откликнуться очевидцев ЧП.
