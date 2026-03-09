Снес и сбежал, даже не попытавшись помочь: на башкирском курорте после столкновения с лыжником пострадала девушка

— Около 19:50 на пятой трассе мужчина в красной куртке и белом шлеме на полном ходу сбил девушку, которая ехала ниже по склону. Удар был такой силы, что пострадавшую госпитализировали и прооперировали. По словам очевидцев, столкновение случилось в 100 метрах от турникетов подъемников, прямо на глазах у спасателей, — передали в «Абзаково».