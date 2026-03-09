Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Специалисты рассказали причину отравления детей в школе Богородска

Ранее ситуацию взяли под контроль правоохранительные органы.

В Нижегородской области проверяют ситуацию, связанную с отравлением детей в школе № 6 Богородска 4 марта. Ранее стало известно, что несколько учащихся попали в больницу. Проверку организовали в министерстве образования Нижегородской области, а также в СК России.

Выяснилось, что причиной отравления стал норовирус 1 генотипа. Об этом рассказали в телеграм-канале «Бокал прессека» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора.

На данный момент в школе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений, случаев тяжелого отравления медиками не зафиксировано.