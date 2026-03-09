Специалисты рассказали причину отравления детей в школе Богородска

В Нижегородской области проверяют ситуацию, связанную с отравлением детей в школе № 6 Богородска 4 марта. Ранее стало известно, что несколько учащихся попали в больницу. Проверку организовали в министерстве образования Нижегородской области, а также в СК России.
Выяснилось, что причиной отравления стал норовирус 1 генотипа. Об этом рассказали в телеграм-канале «Бокал прессека» со ссылкой на специалистов регионального управления Роспотребнадзора.
На данный момент в школе провели комплекс противоэпидемических мероприятий. Состояние пострадавших детей оценивается как удовлетворительное и не вызывает опасений, случаев тяжелого отравления медиками не зафиксировано.