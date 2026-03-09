Ричмонд
В Первоуральске из горящей 16-этажки спасли 8 человек

В Первоуральске 8 марта загорелся 16-этажный жилой дом.

Источник: Комсомольская правда

8 марта в 22 часа в Первоуральске загорелась квартира на 6 этаже 16-этажного жилого дома по улице Емлина. Об этом проинформировала пресс-служба МЧС по Свердловской области.

Огонь в квартире распространился на площади в 50 квадратных метров, уничтожив перекрытия, а также домашние вещи.

До приезда спасателей из дома самостоятельно выбрались 96 человек, включая 18 детей и подростков. При помощи специального оборудования пожарные вывели на улице 8 жильцов, включая двух детей.

Тушили пожар 17 спасателей, полностью справиться с огнем и последствиями возгорания удалось в половине первого ночи 9 марта.

Всего за сутки в жилом секторе Свердловской области зафиксировано 12 пожаров, в которых погибли три человека. Спасено 9 человек, включая двоих детей.