СК накажет чиновников Южного Урала, оставивших детей без школьного автобуса

Александр Бастрыкин велел наказать чиновников из Челябинской области, оставивших детей без школьного автобуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Председатель Следственного комитета России обратил внимание на информацию о нарушении прав несовершеннолетних из микрорайона Милюки поселка Полетаево.
В связи с отсутствием маршрута школьного автобуса дети вынуждены добираться пешком до образовательного учреждения, преодолевая железнодорожные пути, или пользоваться альтернативной дорогой протяженностью 4 км.
«Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. Родителям было предложено отправлять школьников для посадки в автобус в другой населенный пункт, также расположенный на значительном расстоянии», — говорится в комментарии.
Местные следователи уже начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.