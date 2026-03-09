Ричмонд
СК накажет чиновников Южного Урала, оставивших детей без школьного автобуса

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — добавили в СКР.

Александр Бастрыкин велел наказать чиновников из Челябинской области, оставивших детей без школьного автобуса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Председатель Следственного комитета России обратил внимание на информацию о нарушении прав несовершеннолетних из микрорайона Милюки поселка Полетаево.

В связи с отсутствием маршрута школьного автобуса дети вынуждены добираться пешком до образовательного учреждения, преодолевая железнодорожные пути, или пользоваться альтернативной дорогой протяженностью 4 км.

«Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер к разрешению ситуации не принимается. Родителям было предложено отправлять школьников для посадки в автобус в другой населенный пункт, также расположенный на значительном расстоянии», — говорится в комментарии.

Местные следователи уже начали процессуальную проверку. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Андрею Щукину возбудить уголовное дело и доложить о ходе и результатах его расследования.