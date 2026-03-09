Ричмонд
Авария на электросетях в центре Краснодара: десятки улиц остались без света

Восстановительными работами занимаются специалисты компании «Электросети Кубани» — филиала «Краснодарэлектросеть».

В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным энергетиков, причиной сбоя стало срабатывание защитной автоматики на линии напряжением 6−10 киловольт. В результате этого автоматически отключилась подстанция «ПФ-10», а вместе с ней были обесточены 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством жилые дома и объекты инфраструктуры в этом районе.

Из-за произошедшей аварии без электроснабжения временно остались жители нескольких кварталов. Отключение затронуло дома на улицах Свободной, Стасова, Воронежской, Айвазовского, Бургасской, Димитрова, Ковтюха, Деповской, Майкопской, Осипенко, Пугачёва и Степной. Также электричество пропало на Артельном первом проезде, Второй Заройной, Болотникова, Ключевой, Нижней и Новой. По информации энергетиков, перечень адресов может быть шире, поскольку отключённые трансформаторные подстанции питают несколько соседних участков.

Сразу после получения сигнала о неполадке на место направили аварийную бригаду. Специалисты проводят обследование линии и оборудования подстанции, чтобы определить точный участок повреждения и восстановить подачу электричества как можно быстрее. Работы продолжаются в оперативном режиме, сообщили в МЦУ Краснодара.

Уточнить актуальную информацию о ходе восстановления электроснабжения жители могут в диспетчерской службе компании «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255−45−66.