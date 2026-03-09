Авария на электросетях в центре Краснодара: десятки улиц остались без света

В Центральном округе Краснодара произошло аварийное отключение электроэнергии. По данным энергетиков, причиной сбоя стало срабатывание защитной автоматики на линии напряжением 6−10 киловольт. В результате этого автоматически отключилась подстанция «ПФ-10», а вместе с ней были обесточены 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электричеством жилые дома и объекты инфраструктуры в этом районе.