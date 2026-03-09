Ричмонд
+14°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Чудесное приземление: В Кишиневе 18-летнему парню, выпрыгнувшему с балкона восьмого этажа, спасатели подарили вторую жизнь — он отделался переломом челюсти

Обстоятельства инцидента будут установлены правоохранительными органами [видео]

Источник: Комсомольская правда

В Дурлештах сотрудники ГИЧС спасли молодого человека после того, как он спрыгнул с балкона 8-го этажа жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП произошло 8 марта в 12:58. Парень намеревался спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже жилого дома по адресу улица Тудора Владимиреску, 75.

На место происшествия прибыли две бригады пожарных и спасателей. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели установили воздушную подушку, которая смягчила падение человека с высоты.

После инцидента 18-летний юноша был осмотрен медицинской бригадой и доставлен в больницу для необходимых обследований. Он отедалался лишь переломом челюсти.

Обстоятельства инцидента будут установлены правоохранительными органами.