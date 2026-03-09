Чудесное приземление: В Кишиневе 18-летнему парню, выпрыгнувшему с балкона восьмого этажа, спасатели подарили вторую жизнь — он отделался переломом челюсти

В Дурлештах сотрудники ГИЧС спасли молодого человека после того, как он спрыгнул с балкона 8-го этажа жилого дома, сообщает пресс-служба ведомства.
ЧП произошло 8 марта в 12:58. Парень намеревался спрыгнуть с балкона квартиры, расположенной на 8-м этаже жилого дома по адресу улица Тудора Владимиреску, 75.
На место происшествия прибыли две бригады пожарных и спасателей. Чтобы предотвратить трагедию, спасатели установили воздушную подушку, которая смягчила падение человека с высоты.
После инцидента 18-летний юноша был осмотрен медицинской бригадой и доставлен в больницу для необходимых обследований. Он отедалался лишь переломом челюсти.
Обстоятельства инцидента будут установлены правоохранительными органами.