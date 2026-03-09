В Колпинском районе подростки подожгли квартиру пенсионерки

По данным следственных органов, пожар возник из-за подожжённого клочка бумаги, попавшего в форточку её квартиры. Как выяснили силовики, в квартире этажом выше два семиклассника развлекались от безделья: поджигали бумагу и бросали с балкона. И одна из бумажек залетела в форточку.