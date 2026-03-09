Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Колпинском районе подростки подожгли квартиру пенсионерки

88-летнюю женщину госпитализировали с острым отравлением угарным газом.

Пострадавшей в результате пожара в доме № 52 на улице Павловской в Колпинском районе Санкт-Петербурга оказалась 88-летняя женщина. Об этом сообщает МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным следственных органов, пожар возник из-за подожжённого клочка бумаги, попавшего в форточку её квартиры. Как выяснили силовики, в квартире этажом выше два семиклассника развлекались от безделья: поджигали бумагу и бросали с балкона. И одна из бумажек залетела в форточку.

В результате пожара женщина получила острое отравление угарным газом и была госпитализирована. Её состояние медики оценивают как тяжёлое.

Полиция проводит проверку. Также информация передана в Следственный комитет.