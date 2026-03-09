В ДТП под Приозерском погибли водитель и пассажир Chevrolet Lanos

Столкновение рейсового автобуса «Волгабас» и легкового автомобиля Chevrolet Lanos на 57-м км трассы А 121 «Сортавала» привело к гибели водителя и пассажирки иномарки. Новыми деталями по аварии поделились в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.