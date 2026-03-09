«Это кошмар». Загадочно пропавшего отца двоих детей нашли мертвым в реке

Иномарка находилась на заброшенном пустыре, отправиться в эту местность по каким-то делам волгоградец не мог — поблизости нет никаких строений. Назначить ему встречу в таком месте также вряд решил бы кто-то из его знакомых. К тому же в таком случае он предупреди бы жену, что задержится: чтобы добраться от Бекетовки до Семи ветров вечером рабочего дня — а была среда — ему понадобилось бы, учитывая пробки, не меньше часа, а то и полтора.