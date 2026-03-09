«Это кошмар». Загадочно пропавшего отца двоих детей нашли мертвым в реке

Трагически закончились поиски 44-летнего отца двоих детей, который при загадочных обстоятельствах исчез в первых числах марта. Незадолго до пропажи он предупредил жену, что скоро вернётся домой. Поиски вели полицейские, спасатели, сотрудники МЧС и волонтеры. 8 марта его тело нашел случайный прохожий. Подробности выяснял «АиФ-Волгоград».
Сообщил жене, что вот-вот вернется и бесследно исчез.
В полицию несколько дней назад обратилась супруга Алексея Слащева. Женщина сообщила: ее 44-летний муж бесследно исчез.
В тот день, 4 марта, он как обычно ушел на работу, попрощавшись с женой и сыновьями-школьниками. Вечером она ждала его возвращения. Он позвонил, предупредил, что скоро будет. Ничего необычного в его голосе женщина не заметила. Однако прошло сначала полчаса, затем час, два, три — мужа не было.
Дозвониться до него не получалось — телефон был отключен. Никто из родных, знакомых и друзей не мог прояснить ситуацию — он никому не рассказывал о своих планах, не делился, что собирается куда-то направиться, не предупреждал о каких-либо внезапно возникших делах.
Иномарку нашли в 20 с лишним километрах от дома.
После обращения супруги волгоградца в полицию к поискам, которые начали правоохранители, подключились специалисты МЧС и региональной службы спасения. Правоохранители опрашивали родственников и знакомых, искали автомобиль, на котором уехал мужчина.
Машину вскоре нашли. Но не на западе Волгограда, в Дзержинском районе, где проживает семья, а на юге мегаполиса, в Кировском районе, более чем в 20 километрах. Как мог попасть туда Алексей, направляясь домой, и главное — зачем, остается непонятным и сегодня.
Иномарка находилась на заброшенном пустыре, отправиться в эту местность по каким-то делам волгоградец не мог — поблизости нет никаких строений. Назначить ему встречу в таком месте также вряд решил бы кто-то из его знакомых. К тому же в таком случае он предупреди бы жену, что задержится: чтобы добраться от Бекетовки до Семи ветров вечером рабочего дня — а была среда — ему понадобилось бы, учитывая пробки, не меньше часа, а то и полтора.
«Был порядочным человеком и примерным семьянином».
5 марта к поискам подключились волонтеры отряда «ЛизаАлерт». В сообщении, размещенном в соцсетях, говорилось: Алексею Слащеву 44 года, родился он 1 октября 1981-го. О нем ничего не известно с 4 марта. Рост мужчины около 178 сантиметров, у него русые волосы и серые глаза, одет был в темно-серую куртку, такого же цвета брюки и серые ботинки.
Всех, кто хоть что-то мог знать о пропавшем, просили позвонить в отряд или по телефону экстренных служб 112. И звонок раздался. 8 марта случайный прохожий обнаружил тело мужчины в акватории реки Волги на территории самого южного района Волгограда — Красноармейского.
Предположение, что мужчина мог свести счеты с жизнью, его знакомые отвергли сразу — не такой он был человек. Да и не стал бы звонить жене, говорить, что скоро приедет.
«Это какой-то кошмар… Я работала когда-то с этим человеком, он был примерным семьянином и порядочным человеком. Просто не представляю, что могло стать причиной такой трагедии. Соболезную близким», — делится бывшая коллега Алексея.
У него остались два сына — ученики третьего и восьмого классов.
«АиФ-Волгоград» будет следить за развитием событий.
В тот же день, 8 марта, спасатели обнаружили тело другого мужчины — жителя города Волжского, второго по величине в Волгоградской области. Он ушел под лед на глазах очевидцев 3 марта.