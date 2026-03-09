В Тольятти пешеход пошел на красный и пострадал

В Тольятти пешеходу после ДТП медиками рекомендовано амбулаторное лечение. 8 марта в 19:19 возле дома № 102 по ул. Автостроителей 47-летний мужчина, управляя а/м Lada Kalina, двигался со стороны ул. Дзержинского в направлении ул. Свердлова. В пути следования водитель не выбрал скорость, соответствующую обстановке, и допустил наезд на 30-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий (красный) сигнал светофора.