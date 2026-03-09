Пассажиры рейса Хургада — Сочи провели ночь в Батуми без еды и ясности

Лишь примерно в 9 часов вечера пассажиров наконец перевели в терминал аэропорта Батуми. Там они провели ещё около двух часов, но и за это время, как утверждают очевидцы, никакого питания организовано не было. Информация о дальнейших действиях также поступала крайне скупо, из-за чего люди находились в состоянии неопределённости.