Пассажиры рейса Хургада — Сочи провели ночь в Батуми без еды и ясности

Зарубежная авиакомпания не выполнила всех положенных в случае отмены полета требований.

Источник: Соцсети

Чартерный рейс NE680, следовавший из Хургады в Сочи и выполнявшийся египетским перевозчиком Nesma Airlines, оказался вынужден прервать путь и приземлиться в грузинском Батуми. Пассажиры рассказывают, что после изменения маршрута им пришлось долго ждать дальнейших решений — сначала на борту самолёта, а затем в аэропорту и гостиницах, практически без питания и в условиях отсутствия информации.

Как сообщает телеграм-канал «ЧП Сочи», самолёт вылетел из египетского курорта Хургада 8 марта в 12:15. На борту находились 180 пассажиров, возвращавшихся домой после отдыха. Полёт проходил в обычном режиме около трёх часов, пока лайнер не начал снижаться перед посадкой в Сочи. В этот момент экипажу сообщили о временном закрытии воздушного пространства из-за угрозы беспилотников. В результате самолёту пришлось изменить маршрут и направиться в Батуми.

Посадка в грузинском аэропорту состоялась в 16:57. Однако на этом неудобства для пассажиров не закончились. По их словам, во время перелёта питание на борту не выдавали, а после приземления люди ещё около четырёх часов оставались внутри самолёта, не имея возможности выйти и не получив еды.

Лишь примерно в 9 часов вечера пассажиров наконец перевели в терминал аэропорта Батуми. Там они провели ещё около двух часов, но и за это время, как утверждают очевидцы, никакого питания организовано не было. Информация о дальнейших действиях также поступала крайне скупо, из-за чего люди находились в состоянии неопределённости.

Ближе к часу ночи пассажиров начали расселять по гостиницам города. Но и на этом этапе, по словам путешественников, ужин им не предоставили. Самостоятельно купить еду оказалось невозможно: российские банковские карты в Грузии не принимались, а обменять деньги было негде — ночью пункты обмена валюты не работали.

В итоге полноценный приём пищи для многих состоялся лишь утром 9 марта. К девяти утра людей снова доставили в аэропорт Батуми, где они продолжили ожидать дальнейших распоряжений. По словам пассажиров, на тот момент точного времени вылета и чётких объяснений о том, когда рейс сможет отправиться в Сочи, им так и не сообщили.

Пока пассажиры продолжают ждать решения о том, когда их перелёт будет завершён.

Напомним, минувшим вечером и в ночь на 9 марта российские регионы, в том числе и Краснодарский край, подверглись массированному налету беспилотников. По этой причине кубанские аэропорты были закрыты для приема и вылета воздушных судов. Ограничения на полеты сняли только утром 9 марта.