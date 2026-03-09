За сутки в Крыму потушили 12 пожаров

За последние сутки крымские спасатели 12 раз потушили пожары по всему полуострову, рассказали в ГУ МЧС по республике.
Так, половина возгораний произошла по техногенным причинам. Пять раз пожарные ликвидировали огонь в жилом секторе, еще один случай — возгорание автомобиля. Также в МЧС зафиксировали шесть очагов горения сухой растительности.
Кроме того, вечером 8 марта в Симферопольском районе пришлось экстренно тушить огонь на расстоянии 500 м от села Строгоновка. В 19:20 возгорание лесной подстилки было ликвидировано на площади 0,5 Га.
— Всего для тушения было привлечено от РСЧС 25 человек и 7 единиц техники, из них от МЧС России 15 человек и 3 единицы техники, — добавили в ведомстве.
