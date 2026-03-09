Ричмонд
Пенсионерка упала под колеса автобуса в Минске

МИНСК, 9 мар — Sputnik. Пенсионерка попала под колеса автобуса сегодня в Минске после того, как ей зажало руку дверями, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Telegram / УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Происшествие случилось утром на остановке общественного транспорта возле индустриально-педагогического колледжа. Предварительно установлено, что перед началом движения 59-летний водитель закрыл двери автобуса, не убедившись, что все пассажиры завершили посадку.

В это время в салон заходила 75-летняя женщина, и ей закрытыми дверями зажало руку, а сама пенсионерка не успела зайти.

«После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последняя упала на проезжую часть, а автобус совершил на нее наезд», — говорится в сообщении.

Женщину доставили в больницу для медицинского обследования.

На место происшествия выезжали инспекторы ГАИ Фрунзенского РУВД столицы и следственно-оперативная группа.

В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен начинать движение только после того, как убедится в безопасности своих действий, а также в том, что они не создадут препятствие или опасность на дороге. Перед началом движения необходимо включать соответствующий указатель поворота.