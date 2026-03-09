Пенсионерка упала под колеса автобуса в Минске

Происшествие случилось утром на остановке общественного транспорта возле индустриально-педагогического колледжа. Предварительно установлено, что перед началом движения 59-летний водитель закрыл двери автобуса, не убедившись, что все пассажиры завершили посадку.
В это время в салон заходила 75-летняя женщина, и ей закрытыми дверями зажало руку, а сама пенсионерка не успела зайти.
«После этого водитель, не заметив пенсионерку, начал движение, в результате чего последняя упала на проезжую часть, а автобус совершил на нее наезд», — говорится в сообщении.
Женщину доставили в больницу для медицинского обследования.
На место происшествия выезжали инспекторы ГАИ Фрунзенского РУВД столицы и следственно-оперативная группа.
В Госавтоинспекции напомнили, что водитель должен начинать движение только после того, как убедится в безопасности своих действий, а также в том, что они не создадут препятствие или опасность на дороге. Перед началом движения необходимо включать соответствующий указатель поворота.