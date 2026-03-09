Ричмонд
В Беларуси директор учреждения образования задержана за кражу денег из бюджета

В Барановичах директор учреждения образования украла 500 рублей из бюджета и может сесть на 4 года.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали 37-летнюю директора одного из образовательных учреждений Барановичского района за кражу бюджетных средств. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.

Кражу раскрыли сотрудники ОБЭП и межрайонная прокуратура. Выяснилось, что директор подделала документы и украла из бюджетных средств более 500 белорусских рублей.

Задержанной инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.