В Беларуси директор учреждения образования задержана за кражу денег из бюджета

Правоохранители задержали 37-летнюю директора одного из образовательных учреждений Барановичского района за кражу бюджетных средств. Подробности рассказали в УВД Брестского облисполкома.
Кражу раскрыли сотрудники ОБЭП и межрайонная прокуратура. Выяснилось, что директор подделала документы и украла из бюджетных средств более 500 белорусских рублей.
Задержанной инкриминируют хищение путем злоупотребления служебными полномочиями (ч.1 ст. 210 Уголовного кодекса Беларуси). Ей грозит до четырех лет лишения свободы.