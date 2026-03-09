Пьяный омич с ножом напал на курьера

«“Омич с ножом напал на курьера на остановке. После драки мужчина проткнул колеса скутера доставщика, а очевидцы, не решаясь вмешаться, дождались, пока тот уйдет, и сообщили о происшествии в поддержку службы доставки”, — написал автор поста.