Пьяный омич с ножом напал на курьера

Около 20:30 8 марта неизвестный омич напал с ножом на курьера. Происшествие случилось на остановке улица «Декабристов».
Нападение попало на видео, кадры разместил телеграм-канал «Новости Омска Жесть». На съемке видна потасовка двух мужчин, затем один из них достает, предположительно, нож и протыкает колесо электровелосипеда.
«“Омич с ножом напал на курьера на остановке. После драки мужчина проткнул колеса скутера доставщика, а очевидцы, не решаясь вмешаться, дождались, пока тот уйдет, и сообщили о происшествии в поддержку службы доставки”, — написал автор поста.
Как сообщили «КП Омск» в УМВД по Омской области, происшествие действительно имело место быть.
«Возле караоке-бара “Токио”. Между неизвестным мужчиной с признаками опьянения и курьером произошел конфликт. В результате мужчина повредил ножом электровелосипед курьера, после чего скрылся. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в ведомстве.
