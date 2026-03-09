Ричмонд
+11°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пьяный омич с ножом напал на курьера

Происшествие случилось вчера, 8 марта.

Источник: Комсомольская правда

Около 20:30 8 марта неизвестный омич напал с ножом на курьера. Происшествие случилось на остановке улица «Декабристов».

Нападение попало на видео, кадры разместил телеграм-канал «Новости Омска Жесть». На съемке видна потасовка двух мужчин, затем один из них достает, предположительно, нож и протыкает колесо электровелосипеда.

«“Омич с ножом напал на курьера на остановке. После драки мужчина проткнул колеса скутера доставщика, а очевидцы, не решаясь вмешаться, дождались, пока тот уйдет, и сообщили о происшествии в поддержку службы доставки”, — написал автор поста.

Как сообщили «КП Омск» в УМВД по Омской области, происшествие действительно имело место быть.

«Возле караоке-бара “Токио”. Между неизвестным мужчиной с признаками опьянения и курьером произошел конфликт. В результате мужчина повредил ножом электровелосипед курьера, после чего скрылся. Причины произошедшего устанавливают сотрудники полиции», — сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела об избиении омичей полицейскими.

На 50 тысяч рублей обманули омича, пытавшегося купить партию тюльпанов в интернете.