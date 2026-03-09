В Таиланде задержали российского диджея по подозрению в наркоторговле

Газета отмечает, что, по версии следствия, россиянин приобретал у поставщиков через интернет по 500 граммов каждого наркотика за один раз и сам готовил дозы на продажу, в том числе продавая и новый для Таиланда наркотик 2C-B (фенилэтиламин, уличное название «сибирь» — ред.), однако у следствия пока нет вещественных доказательств этого факта.