Омич поехал в Таиланд и на обмене валюты потерял 100 тысяч

В УМВД по Омской области рассказали о неординарном случае мошенничества. 26-летний омич поехал отдыхать в Таиланд и при попытке обменять валюту потерял 100 тысяч рублей.
Заявление о преступлении поступило в омский отдел полиции № 7 вчера, 8 марта. Оно было подано дистанционно, так как сам потерпевший пока еще отдыхает в Таиланде. Как сообщил молодой человек, он собирался обменять рубли на тайскую валюту, но не воспользовался банками, а нашел в мессенджере предложение с более выгодным курсом.
Желание прибыльного обмена имело печальные последствия — омич перевел 100 тысяч рублей, но взамен не получил ничего. По данному факту в полиции завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
В целом за минувшие сутки в омскую полицию поступило 741 сообщение о преступлениях и происшествиях, возбуждено 17 уголовных дел. Большая часть из них раскрыта по горячим следам.
