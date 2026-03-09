Омич поехал в Таиланд и на обмене валюты потерял 100 тысяч

Заявление о преступлении поступило в омский отдел полиции № 7 вчера, 8 марта. Оно было подано дистанционно, так как сам потерпевший пока еще отдыхает в Таиланде. Как сообщил молодой человек, он собирался обменять рубли на тайскую валюту, но не воспользовался банками, а нашел в мессенджере предложение с более выгодным курсом.