В Минске квартира с людьми горела открытым огнем в многоэтажке

Пожар на улице Козыревской в белорусской столице произошел ночью 9 марта. Горела квартира на втором этаже многоэтажки. На видео МЧС есть кадры, как квартира горит открытым пламенем, из окна сильное пламя поднимается до окон квартиры соседнего этажа.
При проведении разведки сотрудники МЧС в коридоре горящей квартиры нашли мужчину. Пожарные вывели его на улицу, минчанин не пострадал. Еще в квартире без сознания была обнаружена женщина, ее вынесли из огня и передали бригаде медиков, которые констатировали ее смерть.
Также из-за сильного огня и плотного задымления была угроза для жильцов квартиры этажом выше. Из квартиры в масках для спасаемых вывели пенсионерку и ее дочь, они не пострадали.
На месте пожара работали шесть единиц техники МЧС. Сейчас устанавливается причина возгорания.