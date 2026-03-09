Ричмонд
«Стояли во дворе и исчезли»: полицейские разыскивают желтые «Жигули»

В Иркутске полицейские ищут желтые «Жигули».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске полицейские ищут желтые «Жигули». В дежурную часть обратился 20-летний хозяин отечественного автомобиля и заявил о пропаже.

— Парень рассказал, что днем 9 марта со двора пропала его машина ВАЗ 2106, — рассказали КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Легковушку можно узнать по следующим признакам: передняя часть авто и левое крыло черного цвета, на крыше установлена светодиодная балка. Оперативники думают, что угонщики могли оставить машину в одном из дворов города.