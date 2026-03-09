Двух жителей Миасса осудят за помощь в создании фирм-однодневок

Следователи выяснили, что женщина согласилась предоставить свои данные для регистрации на ее имя трех коммерческих организаций за 15 тысяч рублей. Парню за переоформление на него действующей компании и назначение его генеральным директором заплатили 20 тысяч. При этом оба знали, что совершают преступление.