Двух жителей Миасса осудят за помощь в создании фирм-однодневок

В Миассе направили в суд два уголовных дела о незаконном использовании документов для образования юридического лица. Обвиняемым — 20-летнему парню и 42-летней женщине — грозит до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
Следователи выяснили, что женщина согласилась предоставить свои данные для регистрации на ее имя трех коммерческих организаций за 15 тысяч рублей. Парню за переоформление на него действующей компании и назначение его генеральным директором заплатили 20 тысяч. При этом оба знали, что совершают преступление.
Полицейские быстро выявили преступную схему и нашли подозреваемых. В ближайшее время им вынесут приговор.
Уголовное дело расследуется и в отношении лиц, которые платили обвиняемым за регистрацию фирм-однодневок.