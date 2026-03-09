Ричмонд
В Волжском поймали пару, укравшую продукты из магазина на 8 тысяч рублей

Семейная пара попала на камеры видеонаблюдения и ответит за кражу по закону.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском Волгоградской области супружеская пара оказалась в центре внимания правоохранителей. Их подозревают в краже продуктов из сетевого магазина на сумму более 8 000 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

История началась 2 марта, когда администратор одного из магазинов в городе Волжском обратилась в полицию. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, она обнаружила, что кто-то вынес продукты, не заплатив за них. Сумма ущерба оказалась немаленькой — свыше восьми тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска оперативно приступили к поискам и довольно быстро установили личности воришек. Ими оказались 24-летний местный житель и его 20-летняя жена. Видимо, пара решила «пополнить запасы» необычным способом.

Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание за подобные деяния. Пока что в отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.