В Волжском поймали пару, укравшую продукты из магазина на 8 тысяч рублей

В Волжском Волгоградской области супружеская пара оказалась в центре внимания правоохранителей. Их подозревают в краже продуктов из сетевого магазина на сумму более 8 000 рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.
История началась 2 марта, когда администратор одного из магазинов в городе Волжском обратилась в полицию. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, она обнаружила, что кто-то вынес продукты, не заплатив за них. Сумма ущерба оказалась немаленькой — свыше восьми тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска оперативно приступили к поискам и довольно быстро установили личности воришек. Ими оказались 24-летний местный житель и его 20-летняя жена. Видимо, пара решила «пополнить запасы» необычным способом.
Полиция уже возбудила уголовное дело по статье «Кража», предусматривающей наказание за подобные деяния. Пока что в отношении подозреваемых избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.