В Волжском поймали пару, укравшую продукты из магазина на 8 тысяч рублей

История началась 2 марта, когда администратор одного из магазинов в городе Волжском обратилась в полицию. Просматривая записи с камер видеонаблюдения, она обнаружила, что кто-то вынес продукты, не заплатив за них. Сумма ущерба оказалась немаленькой — свыше восьми тысяч рублей.