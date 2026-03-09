Ричмонд
В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживания

В Волжском полиция задержала семейную пару. Молодые люди попались на краже продуктов с помощью.

В Волжском полиция задержала семейную пару. Молодые люди попались на краже продуктов с помощью кассы самообслуживания. Эпизод засняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.

Судя по опубликованным кадрам, супруги набрали полную телегу дорогостоящих продуктов и проследовали на кассу самообслуживания. Убедившись, что рядом нет лишних глаз, девушка начала энергично перекладывать продукты в сумку. Мужчина же для конспирации неспеша пробивал в терминале несколько дешёвых соков.

Вскоре произошедшее обнаружили сотрудники магазина и обратились в полицию.

— В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности подозреваемых и задержали их. Ими оказалась супружеская пара — 24-летний местный житель и его 20-летняя супруга, — подчеркнули в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по факту кражи. На время следствия супружеской паре избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области.