В Волжском засняли семью, промышлявшую кражами на кассах самообслуживания

Судя по опубликованным кадрам, супруги набрали полную телегу дорогостоящих продуктов и проследовали на кассу самообслуживания. Убедившись, что рядом нет лишних глаз, девушка начала энергично перекладывать продукты в сумку. Мужчина же для конспирации неспеша пробивал в терминале несколько дешёвых соков.