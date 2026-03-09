Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обвиняемого в поджоге АЗС в Металлострое подростка отправили в СИЗО на два месяца

Колпинский районный суд арестовал подростка, обвиняемого в поджоге заправки на Школьной улице в поселке Металлострой. Он пробудет в СИЗО до 6 мая, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Источник: Коммерсантъ

Несовершеннолетний стал фигурантом дела, возбужденного по статье о теракте. По информации следствия, обвиняемый 7 марта облил легковоспламеняющейся жидкостью ТРК АЗС Fasters Oil и поджег ее. Преступление было совершено «в целях дестабилизации деятельности органов власти».

По подозрению в причастности к поджогу заправки в тот же день задержали подростка. В ходе заседания несовершеннолетний заявил, что пойти на преступление его заставили спецслужбы, угрожавшие физической расправой ему и его семье. Родители не смогли объяснить, как потеряли контроль над подростком.

Фигурант признал вину частично, у суда просил домашний арест. Несовершеннолетний пробудет в СИЗО до 6 мая.