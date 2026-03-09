Обвиняемого в поджоге АЗС в Металлострое подростка отправили в СИЗО на два месяца

По подозрению в причастности к поджогу заправки в тот же день задержали подростка. В ходе заседания несовершеннолетний заявил, что пойти на преступление его заставили спецслужбы, угрожавшие физической расправой ему и его семье. Родители не смогли объяснить, как потеряли контроль над подростком.