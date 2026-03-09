Ричмонд
Прокуратура проверит обстоятельства пожара в краснодарском «Светофоре»

Прокуратура Прикубанского округа начала проверку обстоятельств крупного пожара в складском здании магазина «Светофор» в Краснодаре, который произошел утром 9 марта.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сотрудники надзорного органа контролируют установление причин происшествия, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

О возгорании на ул. Российской заявили в социальных сетях очевидцы. По их словам, около 6:00 местных жителей разбудил шум, после чего они увидели горящий магазин торговой сети.

Прибывшие пожарно-спасательные службы установили, что огнем охвачено складское помещение площадью 2,5 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать к 8:00, полностью потушить — к 9:30.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в станице Архангельской Тихорецкого района Краснодарского края вечером 8 марта произошло возгорание производственного здания.