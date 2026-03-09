Ричмонд
Коалиция издательств признана экстремистским формированием в Беларуси

В Беларуси признали экстремистским формированием коалицию издательств.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси коалиция печатных издательств признана экстремистским формированием. Это указано в перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте МВД.

Правоохранители сообщили, что в Беларуси экстремистским формированием признали коалицию печатных издательств «Фонд Kamunikat.org», «Lohvinau Publishing House», «Andrei Yanushkevich Publishing».

В МВД заявили, что белорусскими правоохранителями было установлено, что группа граждан — Ярослав Иванюк, Дмитрий Колос, Игорь Логвинов, Вацлав Богданович, Андрей Янушкевич, Александр Евдаха — осуществляют экстремистскую деятельность.

Также экстремистскими признали интернет-ресурсы, связанные с коалицией.