Коалиция издательств признана экстремистским формированием в Беларуси

В Беларуси коалиция печатных издательств признана экстремистским формированием. Это указано в перечне организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который опубликован на сайте МВД.
Правоохранители сообщили, что в Беларуси экстремистским формированием признали коалицию печатных издательств «Фонд Kamunikat.org», «Lohvinau Publishing House», «Andrei Yanushkevich Publishing».
В МВД заявили, что белорусскими правоохранителями было установлено, что группа граждан — Ярослав Иванюк, Дмитрий Колос, Игорь Логвинов, Вацлав Богданович, Андрей Янушкевич, Александр Евдаха — осуществляют экстремистскую деятельность.
Также экстремистскими признали интернет-ресурсы, связанные с коалицией.