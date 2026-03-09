Ричмонд
На севере Красноярского края школьник провел неудачный химический опыт

Полиция установила обстоятельства происшествия с подростком в Кайеркане.

Источник: Комсомольская правда

На севере Красноярского края школьник провел неудачный химический опыт, в результате которого сам и пострадал. Ему потребовалась помощь медиков. Именно медицинское учреждение сообщило о случившемся в полицию. Инспекторы по делам несовершеннолетних провели проверку и выяснили обстоятельства случившегося.

Установлено, что накануне 11-летний мальчик гулял со своей одноклассницей на пустыре Кайеркана. Там ему пришло в голову засыпать средство для очистки труб в бутылку с газировкой. В результате химической реакции содержимое бутылки попало на одежду и лицо мальчика. Они с подругой напугались и правду взрослым не хотели говорить. Однако к ночи мальчику стало хуже и его привезли в больницу. После процедур юного испытателя отпустили домой на амбулаторное лечение.

По результатам проверки инспекторов ПДН будет принято решение в соответствии с законодательством.