На севере Красноярского края школьник провел неудачный химический опыт

Установлено, что накануне 11-летний мальчик гулял со своей одноклассницей на пустыре Кайеркана. Там ему пришло в голову засыпать средство для очистки труб в бутылку с газировкой. В результате химической реакции содержимое бутылки попало на одежду и лицо мальчика. Они с подругой напугались и правду взрослым не хотели говорить. Однако к ночи мальчику стало хуже и его привезли в больницу. После процедур юного испытателя отпустили домой на амбулаторное лечение.