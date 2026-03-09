В Красноярске у водителя Lexus изъяли почти 800 граммов синтетики

В Красноярске правоохранители задержали мужчину, у которого в машине было почти 800 граммов наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Как рассказали в ведомстве, сотрудники ДПС остановили автомобиль Lexus на улице Сергея Лазо для проверки. В багажнике они обнаружили сумку со свёртками, в которых находилось более 798 граммов синтетического наркотика.
За рулём находился 38-летний мужчина. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ — незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.