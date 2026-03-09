Ричмонд
В Омске осудят двух иностранцев за кражу золота и валюты из коттеджа

Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Кировского округа утвердила обвинительное заключение по делу двух жителей Республики Казахстан. Их обвиняются в краже золота и валюты из коттеджа в Омске, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По версии следствия, в декабре 2025 года мужчины приехали в Омск отдохнуть. Когда деньги закончились, они решили поправить финансовое положение незаконным способом.

На автомобиле знакомого злоумышленники подыскали подходящий коттедж в Кировском округе. Ночью, убедившись, что хозяев нет дома, они отжали оконную раму, проникли внутрь и похитили золотые украшения и иностранную валюту на общую сумму около 500 тысяч рублей.

Полицейские вышли на след преступников через автомобиль, на котором они передвигались. При обыске в съёмной квартире всё похищенное было изъято.

Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Омска.