В Омске осудят двух иностранцев за кражу золота и валюты из коттеджа

На автомобиле знакомого злоумышленники подыскали подходящий коттедж в Кировском округе. Ночью, убедившись, что хозяев нет дома, они отжали оконную раму, проникли внутрь и похитили золотые украшения и иностранную валюту на общую сумму около 500 тысяч рублей.