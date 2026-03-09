Ричмонд
Пьяный житель Петербурга едва не выпал с девятого этажа

Сотрудники Росгвардии вовремя оказались на месте и спасли его.

Источник: Аргументы и факты

В Кировском районе Петербурга 27-летний мужчина едва не сорвался с девятого этажа. Об этом сообщает Росгвардия.

Инцидент произошёл на улице Стойкости в доме № 17. Росгвардейцы получили сигнал о том, что гражданин высунулся из окна лестничной клетки по пояс и висит вниз головой. Это создавало реальную угрозу его здоровью и жизни.

Старшая наряда координировала действия по спасению мужчины на улице. А её напарник поднялся на девятый этаж и в считанные секунды схватил жильца, втянул на лестничную клетку и оттащил в безопасное место.

Спасённый был пьян и не сумел объяснить мотивы своего поступка. Медики осмотрели его и доставили в больницу.