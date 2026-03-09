Жительницу Краснодара отправили в колонию за обман вкладчиков

В разговорах мошенники представлялись сотрудниками налоговых органов и банковских структур, что придавало их словам видимость официальности. Поверив в возможность вернуть хотя бы часть потерянных средств, пострадавшие переводили деньги на указанные счета. По материалам дела, отдельные переводы составляли от 100 тысяч до 1,7 миллиона рублей, и именно эти суммы стали частью обвинения против Фарниевой и ее сообщников, сообщает «Коммерсант».