Жительницу Краснодара отправили в колонию за обман вкладчиков

В Краснодаре вступил в законную силу приговор местной жительнице Алане Фарниевой, признанной виновной в мошенничестве, связанном с обманом пострадавших от финансового проекта «Кэшбери».
Суд установил, что женщина вместе с сообщниками выманивала деньги у людей, потерявших средства в этой системе. Общая сумма ущерба, причиненного гражданам, по оценке следствия, достигла десяти миллионов рублей.
Советский районный суд Краснодара назначил Фарниевой наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии. Осужденная попыталась обжаловать решение и добивалась смягчения наказания, настаивая на условном сроке, однако краевой суд оставил приговор без изменений.
Финансовый проект «Кэшбери» работал на территории России с 2011 года и активно привлекал инвесторов обещаниями чрезвычайно высокой доходности. Потенциальным вкладчикам предлагали вложить деньги в операции с криптовалютами и недвижимостью, обещая прибыль, которая могла достигать 600 процентов годовых. В 2018 году деятельность проекта была прекращена, а вскоре стало ясно, что тысячи людей потеряли вложенные средства.
После закрытия платформы у злоумышленников оказалась база данных инвесторов «Кэшбери». Используя эту информацию, они организовали в Краснодаре колл-центр и начали обзванивать бывших участников проекта. Людям сообщали, что им якобы положены компенсации за утраченные инвестиции. Однако для получения этих выплат, как утверждали звонившие, сначала необходимо перечислить определенные суммы — якобы для погашения налогов или страховых сборов.
В разговорах мошенники представлялись сотрудниками налоговых органов и банковских структур, что придавало их словам видимость официальности. Поверив в возможность вернуть хотя бы часть потерянных средств, пострадавшие переводили деньги на указанные счета. По материалам дела, отдельные переводы составляли от 100 тысяч до 1,7 миллиона рублей, и именно эти суммы стали частью обвинения против Фарниевой и ее сообщников, сообщает «Коммерсант».