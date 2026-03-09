Ричмонд
Взрывы по всему побережью Севастополя будут слышны до ночи

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе в понедельник вдоль всего побережья до позднего вечера будут проходить тренировки по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС). Об этом в Telegram-канале предупредил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ

«Ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС», — проинформировал глава региона.

Развожаев уточнил, что в рамках тренировки пройдут стрельбы из различных видов оружия, гранатометание и реактивное бомбометание. В этой связи в городе будут слышны неоднократные взрывы.

В Крыму и Севастополе регулярно проводятся военные учения различных подразделений для обеспечения безопасности полуострова. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей и гостей региона. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.

