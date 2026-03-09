Родители подростка заплатили 24 000 рублей после его поездки к сестре в Минск

В ноябре 2025-го 16-летний подросток приехал в Минск в гости к сестре. Но с родственницей он не встретился, а вместо этого пил алкоголь с двумя наглядно знакомыми молодыми людьми. Ночью после возлияния он проник на закрытую стоянку на улице Макаенка и ногами и руками, кирпичами и другими подручными предметами разбил машину. Эксперты насчитали не менее 40 ударов. Кроме того, подросток сломал таблички с указанием парковочного места и дорожный знак. После этого он залез в машину через разбитое стекло и в ней же уснул, где его и нашли автовладелец с охранником.