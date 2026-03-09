Родители подростка заплатили 24 000 рублей после его поездки к сестре в Минск

Поездка борисовского подростка к сестре в Минск обошлась его родителям в 24 тысячи белорусских рублей, рассказали в прокуратуре.
В ноябре 2025-го 16-летний подросток приехал в Минск в гости к сестре. Но с родственницей он не встретился, а вместо этого пил алкоголь с двумя наглядно знакомыми молодыми людьми. Ночью после возлияния он проник на закрытую стоянку на улице Макаенка и ногами и руками, кирпичами и другими подручными предметами разбил машину. Эксперты насчитали не менее 40 ударов. Кроме того, подросток сломал таблички с указанием парковочного места и дорожный знак. После этого он залез в машину через разбитое стекло и в ней же уснул, где его и нашли автовладелец с охранником.
Ущерб превысил 24 тысячи белорусских рублей. Родители фигуранта его уже возместили.
Суд признал подростка виновным в хулиганстве с повреждением автомобиля и имущества организации, что повлекло причинение ущерба в крупном размере (ч.1 ст. 339, ч.2 ст. 218 Уголовного кодекса Беларуси) и назначил 1,5 года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.
