Подозреваемого в махинациях с платежами задержали в Челябинской области

Получать деньги мужчина планировал через подставную компанию.

Источник: 1obl.ru

В Челябинской области полицейские пресекли неправомерный оборот платежей, который организовал 38-летний местный житель. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Подозреваемый создал подставное юридическое лицо, чтобы в будущем получать и переводить деньги со счетов компании. Затем он съездил в Пермь, где купил оборудование для приема, выдачи и перевода средств, и подключил его к счетам фирмы. Таким образом, южноуралец хотел создать видимость законности денежного оборота.

Сейчас в его отношении расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.

Напомним, в Миассе будут судить двух местных жителей, которые за деньги предоставили свои паспортные данные для регистрации фирм-однодневок.