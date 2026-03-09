Подозреваемого в махинациях с платежами задержали в Челябинской области

Подозреваемый создал подставное юридическое лицо, чтобы в будущем получать и переводить деньги со счетов компании. Затем он съездил в Пермь, где купил оборудование для приема, выдачи и перевода средств, и подключил его к счетам фирмы. Таким образом, южноуралец хотел создать видимость законности денежного оборота.