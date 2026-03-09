Подозреваемого в махинациях с платежами задержали в Челябинской области

В Челябинской области полицейские пресекли неправомерный оборот платежей, который организовал 38-летний местный житель. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Подозреваемый создал подставное юридическое лицо, чтобы в будущем получать и переводить деньги со счетов компании. Затем он съездил в Пермь, где купил оборудование для приема, выдачи и перевода средств, и подключил его к счетам фирмы. Таким образом, южноуралец хотел создать видимость законности денежного оборота.
Сейчас в его отношении расследуется уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей. Подозреваемого оставили под подпиской о невыезде.
Напомним, в Миассе будут судить двух местных жителей, которые за деньги предоставили свои паспортные данные для регистрации фирм-однодневок.