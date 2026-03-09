Ричмонд
+13°
сильный туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Карпинске водитель иномарки отказался выпускать скорую помощь из двора

Госавтоинспекция ищет водителя, который не стал пропускать бригаду скорой помощи.

Источник: Комсомольская правда

8 марта в уральском городе Карпинск автомобиль скорой помощи с пациентом не мог выехать из двора многоквартирного дома из-за того, что водитель иномарки Kia преградил путь и отказался уехать.

По данным издания Е1.ru, медики посадили пациента в автомобиль скорой помощи, после чего водитель попытался выехать, но на пути встала иномарка. Сирена и личное обращение к мужчине результатов не принесли. После этого скорая помощь вынуждена была сдать назад, чтобы пропустить иномарку.

После этого Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку инцидента. Сотрудники ведомства устанавливают личность водителя и обстоятельства инцидента, далее будет принято процессуальное решение.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше