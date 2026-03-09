В Карпинске водитель иномарки отказался выпускать скорую помощь из двора

По данным издания Е1.ru, медики посадили пациента в автомобиль скорой помощи, после чего водитель попытался выехать, но на пути встала иномарка. Сирена и личное обращение к мужчине результатов не принесли. После этого скорая помощь вынуждена была сдать назад, чтобы пропустить иномарку.