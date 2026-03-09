В Карпинске водитель иномарки отказался выпускать скорую помощь из двора

8 марта в уральском городе Карпинск автомобиль скорой помощи с пациентом не мог выехать из двора многоквартирного дома из-за того, что водитель иномарки Kia преградил путь и отказался уехать.
По данным издания Е1.ru, медики посадили пациента в автомобиль скорой помощи, после чего водитель попытался выехать, но на пути встала иномарка. Сирена и личное обращение к мужчине результатов не принесли. После этого скорая помощь вынуждена была сдать назад, чтобы пропустить иномарку.
После этого Госавтоинспекция Свердловской области начала проверку инцидента. Сотрудники ведомства устанавливают личность водителя и обстоятельства инцидента, далее будет принято процессуальное решение.